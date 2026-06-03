Російський дрон вдарив по фермі: загинули люди, є поранені (фото)

Безпілотник.

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Російські безпілотники вдень 3 червня атакували кілька сіл у Харківській області. Зокрема, стався «приліт» по фермі. Загинули люди.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російські дрони вдарили по території ферми у селі Рокитне Нововодолазької громади. Окрім того, у населеному пункті зайнялися приватний будинок, сіно та господарча споруда.

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Внаслідок удару загинуло двоє людей. Травмовано шість осіб, зокрема 17-річного хлопця. За даними влади, потерпілим надається вся необхідна допомога.

Удар РФ по фермі. Фото: Харківська ОВА. / © Олег Синєгубов

Окрім того, на Харківщині окупанти атакували селище Коротич Пісочинської громади. На місці удару зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні від ранку РФ здійснила серію ударів по Харкову. Зокрема, реактивними дронами. І зранку, і вдень влучання сталися в Холодногірському і Основ’янському районах. Один із БпЛА атакував приватний будинок. Його власниця дістала сильні травми і загинула.

Дата публікації 23:38, 02.06.26 Кількість переглядів 42 Увага! Нова тактика обстрілів! Битимуть по кілька днів поспіль?!

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