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Російський дрон вдарив по фермі: загинули люди, є поранені (фото)
Росіяни посеред дня атакували ферму у Харківській області — спалахнула пожежа.
Російські безпілотники вдень 3 червня атакували кілька сіл у Харківській області. Зокрема, стався «приліт» по фермі. Загинули люди.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Російські дрони вдарили по території ферми у селі Рокитне Нововодолазької громади. Окрім того, у населеному пункті зайнялися приватний будинок, сіно та господарча споруда.
Внаслідок удару загинуло двоє людей. Травмовано шість осіб, зокрема 17-річного хлопця. За даними влади, потерпілим надається вся необхідна допомога.
Окрім того, на Харківщині окупанти атакували селище Коротич Пісочинської громади. На місці удару зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, сьогодні від ранку РФ здійснила серію ударів по Харкову. Зокрема, реактивними дронами. І зранку, і вдень влучання сталися в Холодногірському і Основ’янському районах. Один із БпЛА атакував приватний будинок. Його власниця дістала сильні травми і загинула.