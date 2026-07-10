Російський генерал «злив» плани РФ: чому Кремль опинився у пастці і до чого насправді готують росіян

Володимир Путін.

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Російський генерал визнав, що Кремль перебільшує успіхи своєї армії на полі бою. Москва прагне створити хибне уявлення про її значне просування, зберігаючи свою відданість війні на виснаження, яку не може виграти, та постійним спробам переконати Київ і Захід капітулювати перед вимогами путінського режиму.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Днями російський журналіст Дмитро Колезєв опублікував інтерв’ю з генералом, ім’я якого не називають. Зазначається, що він перебуває на дійсній. У розмові генерал стверджував, що військове командування РФ доповідає «фюрерові» Володимиру Путіну, мовляв, окупанти захоплять Донбас до кінця 2026-го.

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В ISW зауважують, що заяви генерала відображають публікацію Reuters з посиланням на три близькі до Кремля джерела. Співрозмовники стверджували: Путін вважає, що російські війська незабаром захоплять Донбас, а тому відкидає ідею переговорів або припинення вогню на нинішній лінії фронту.

Генерал також стверджував, що РФ потрібно буде набирати щонайменше 55-60 тис. військових на місяць, щоб замінити нинішні втрати та захопити Донбас до встановленого терміну — ціль, яку він назвав «нереалістичною», враховуючи нестачу людських ресурсів та падіння рівня набору.

З його слів, диктатор-президент залишається відданим власній теорії перемоги, яка ґрунтується на передумові, що Росія може виграти війну на виснаження, якщо окупанти збережуть ініціативу та просуватимуться по всьому театру військових дій на невизначений термін, тим самим продовжуючи як обороноздатність України, так і підтримку Києва Заходом.

Генерал стверджував — Москва діє з припущення, що Україна переживе внутрішньополітичну кризу, а перебільшені заяви Кремля про російські просування, нібито окупацію Костянтинівки та Куп’янськ вплинуть на адміністрацію США, щоб змусити Україну капітулювати перед вимогами Путіна — такими як виведенн ЗСУ з Донбасу.

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За словами співрозмовника, Кремль надає пріоритет захопленню Донбасу понад усі інші цілі, а також розглядає можливість оголошення мобілізації публічно або таємно для вирішення проблеми нестачі людських ресурсів з метою захоплення цього регіону України.

Військовий стверджує — заява речника Кремля Дмитра Пєскова, що так звана «сво» перетворилася на «справжню війну» — це зусилля зі створення умов для підготовки населення країни-агоесорки РФ до потенційної мобілізації в найближчому майбутньому.

Аналітики наголошують, що у листопаді 2025-го диктатор Володимир Путін підписав законопроєкт, що дозволяє Росії розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації. В ISW на той час оцінили, що Кремль, ймовірно, використає цей документ для проведення часткової мобілізації.

«Мобілізація — це дуже особисте рішення для Путіна і зрештою залежить від його особистого сприйняття ситуації на полі бою та стабільності режиму, оскільки мобілізація залишається дуже непопулярною серед російської громадськості», — йдеться у звіті.

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Водночас заяви російського генерала узгоджуються з висновком ISW про те, що оцінка Путіним поля бою відірвана від реальності, а тому «фюрер» незабаром доведеться ухвалювати складні рішення: або продовжувати війну з ризиком для стабільності режиму, або брати участь у мирних переговорах, до яких він поки що не виявив жодного інтересу.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков, обурюючись військовою підтримкою України з боку Заходу заявив, що Росія нібито воює не лише з Україною, а й із країнами Європи та США. Через це, нібито Кремль більше не вважає бойові дії «спецоперацією», а називає їх «повномасштабною війною».

Окрім того, у Кремлі продовжують говорити про нібито готовність до мирних переговорів щодо війни проти України. Однак одночасно російська влада стверджує, що має достатньо ресурсів, аби й надалі вести так звану «спеціальну військову операцію».

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