Російський міністр почав говорити — делегати встали й пішли: гучний демарш на засіданні МВФ

Антон Сілуанов. / © Reuters

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Виступ міністра фінансів Росії Антона Сілуанова змусив багатьох делегатів демонстративно покинути залу. Інцидент стався 17 жовтня під час засідання керівного комітету Міжнародного валютного фонду у Бангкоку.

Про це Reuters повідомили три джерела, обізнані з ситуацією.

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Під час засідання керівного комітету МВФ дехто з делегатів вийшов, коли Силуанов почав виступати російською мовою.

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«Багато делегацій, зокрема члени Європейського Союзу, вийшли з зали», — повідомило одне з джерел агентству.

За словами іншого зі співрозмовників, майже десяток делегатів покинули залу, коли російський чиновник почав говорити. Серед тих, хто вийшов, були представники Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії.

«Війна в Україні є екзистенційною для нас у Європі. Ми не можемо нормалізувати відносини з Росією», — сказав один з євродипломатів.

Reuters наголошує, що повномасштабне вторгнення до України загострило розбіжності в комітеті МВФ. Відтоді учасникам не вдавалося досягти консенсусу щодо спільних заяв. Нові суперечки спалахнули і під час цьогорічних щорічних зустрічей Фонду та Світового банку в Бангкоку. Вони відбуваються на тлі чергового загострення напруженості у відносинах між США та Україною.

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Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рознесла так зване перемирʼя від Трампа. Вона наголосила, що Кремль повністю ігнорує будь-які спроби зупинити удари по інфраструктурі і ще більше йде на ескалацію.

Окрім того, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував президента США, бо дії Дональда Трампа у взаємодії з Володимиром Путіним фактично підвели Європу, яка прагне завершення війни. Втім, за його словами, все зайшло до глухого кута.

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