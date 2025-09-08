ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Російський терор проти України вийшов на новий рівень — МЗС Австрії

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер назвала нічні удари Росії по будівлі уряду в Києві переходом до нового рівня терору та закликала Європу рішуче реагувати.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Австрії

Прапор Австрії / © pixabay.com

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає, що націлення Росії на будівлю уряду у Києві демонструє перехід країни-агресора до нового рівня терору.

Про це вона написала у соцмережі Х.

«Вчора вночі терор Росії проти України досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві», — зазначила міністерка.

Вона додала, що атаки супроводжувалися «масовими ударами по цивільній інфраструктурі по всій країні».

Європа, за словами Майнль-Райзінгер, має рішуче реагувати на дії Росії, продовжувати посилювати підтримку України, збільшувати тиск на Москву та невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні.

Ми раніше інформували, що британський прем’єр Кір Стармер заявив, що атаки Росії на Київ вдарили по самому серцю українського уряду, і закликав до подальшої підтримки України.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie