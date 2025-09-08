- Дата публікації
Російський терор проти України вийшов на новий рівень — МЗС Австрії
Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер назвала нічні удари Росії по будівлі уряду в Києві переходом до нового рівня терору та закликала Європу рішуче реагувати.
Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає, що націлення Росії на будівлю уряду у Києві демонструє перехід країни-агресора до нового рівня терору.
Про це вона написала у соцмережі Х.
«Вчора вночі терор Росії проти України досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві», — зазначила міністерка.
Вона додала, що атаки супроводжувалися «масовими ударами по цивільній інфраструктурі по всій країні».
Європа, за словами Майнль-Райзінгер, має рішуче реагувати на дії Росії, продовжувати посилювати підтримку України, збільшувати тиск на Москву та невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні.
Ми раніше інформували, що британський прем’єр Кір Стармер заявив, що атаки Росії на Київ вдарили по самому серцю українського уряду, і закликав до подальшої підтримки України.