Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає, що націлення Росії на будівлю уряду у Києві демонструє перехід країни-агресора до нового рівня терору.

Про це вона написала у соцмережі Х.

«Вчора вночі терор Росії проти України досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві», — зазначила міністерка.

Вона додала, що атаки супроводжувалися «масовими ударами по цивільній інфраструктурі по всій країні».

Європа, за словами Майнль-Райзінгер, має рішуче реагувати на дії Росії, продовжувати посилювати підтримку України, збільшувати тиск на Москву та невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні.

Ми раніше інформували, що британський прем’єр Кір Стармер заявив, що атаки Росії на Київ вдарили по самому серцю українського уряду, і закликав до подальшої підтримки України.