Російський топбанкір погрожує ЄС «50 роками судів», якщо заморожені активи РФ передадуть Україні

Голова російського держбанку ВТБ Андрій Костін пригрозив Європейському Союзу багаторічними судовими позовами, якщо Брюссель ухвалить рішення використати заморожені російські активи для кредитування України.

Про це пише Reuters.

Йдеться про близько 140 млрд євро активів Центрального банку РФ, заморожених у Європі після початку повномасштабного вторгнення. ЄС розглядає можливість спрямувати ці кошти на потреби оборони та бюджету України, однак під час жовтневого саміту лідери так і не змогли забезпечити одностайність — проти виступила Бельгія.

Костін заявив, що Росія «може обійтися без цих грошей», проте вважає неприпустимим, що Європа хоче «вести війну чужими руками та чужими грошима». Він наголосив, що Кремль буде жорстко реагувати на будь-яку спробу вилучення активів: від конфіскації власності європейських інвесторів у РФ до тривалих міжнародних судових процесів.

«Ми можемо розпочати 50 років судів — і в Росії, і в міжнародних інстанціях. Можливо, навіть у суді ООН», — заявив Костін.

Водночас банкір допустив, що частина суверенних активів РФ може бути використана в межах ширшої мирної угоди щодо завершення війни в Україні. За його словами, у попередніх версіях американського мирного плану йшлося про те, що 100 млрд доларів заморожених коштів можуть бути спрямовані на відбудову України, а частину — інвестовано в спільний фонд США та Росії.

Костін також назвав важливим візит спецпосланця США Стівена Віткоффа до Москви і заявив, що Росія «готова до компромісів», але досягнення угоди потребуватиме часу.

«Рано чи пізно ми дійдемо згоди. Життя показує, що компроміси необхідно шукати. Росія також готова до них, бо переговори не бувають рухом в один бік», — підсумував він.

У Єврокомісії стверджують, що використання заморожених активів Росії є найкращим способом покриття витрат для допомоги Україні. Запропонована позика на 140 мільярдів євро не передбачає конфіскації коштів Росії, а буде повернута лише за умови, що Москва спочатку сплатить воєнні репарації Києву.