На Росію очікує смута: Гіркін "накинувся" на Путіна і звинуватив у деменції

Терорист Гіркін визнав, що Росія ніколи не переможе ЗСУ та передбачив свою долю.

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що РФ ніколи не зможе повністю розгромити ЗСУ та захопити Україну. Також терорист визнав, що після поразки Росії на нього чекає Гаага.

Про це Стрєлков заявив у своєму новому інтерв'ю.

Відправлять до Гааги або повісять

Терорист Гіркін, якого Окружний суд Гааги визнав винним у справі рейсу MH17 та призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення, тверезо оцінює свої "перспективи" після поразки РФ.

"...Нас (Росію. – Ред.) чекає смута, влада занапастити саму себе, а разом з нею – всю країну. Це може статися протягом найближчих місяців, у найкращому разі – років. Варто нам тільки програти, я просто поїду на довічне до Гааги, а там мене відправлять до Києва і повісять. І сумнівів у мене немає", – заявив військовий злочинець, який зараз активно критикує путінський режим.

Критика Путіна

Гіркін різко розкритикував Путіна за те, що диктатор досі не взяв на себе відповідальність за війну в Україні, а перекладає невдачі на міноборони.

За його словами, якщо РФ реально досі ставить цілі війни в Україні так звані "денацифікацію" та "демілітаризацію" – "це або шкідництво, або кретинізм, або конгломерат того й іншого".

"Судячи з заяв нашого президента (Путіна. — Ред.) і уряду — у них все добре. У нас досі президент не взяв на себе відповідальність за те, що відбувається. Це говорить про те, що там реально деменція досягла вищих значень., або про те, що повне нерозуміння дійсності пов'язане не з фізіологією, а з чимось іншим. Якщо ми застосуємо тактичну ядерну зброю, вважайте, що через місяць вона буде в України, і Україна застосує її теж. Захід буде аплодувати", — заявив Гіркін.

Він підсумував, що перемога над Україною та остаточний розгром ЗСУ неможливі.

Нагадаємо, що у жовтні терорист Гіркін вирушив на фронт. ГУР пообіцяло заплатити $100 тис. тим, хто захопить Гіркіна-Стрєлкова в український полон.

У грудні 2022 року він поскаржився, що був на фронті "на пташиних правах", тому був змушений повернутися до Москви.

Пізніше Гіркін посварився з пропагандистом Соловйовим. Останній розкритикував Гіркіна-Стрєлкова, назвавши його "всепропальником" і представником "псевдопатріотичної колони". У відповідь терорист назвав Соловйова "гумовим виробом №2" (так у СРСР називали презервативи).