Росію можуть виключити з G20: Польща звернулася з ініціативою до США

Росію можуть виключити з G20: Польща звернулася з ініціативою до США

З відповідною ініціативою виступила Польща на низці зустрічей у США.

Польща заявила, що отримала "позитивну відповідь" на пропозицію виключити Росію з групи великих економік G20 на зустрічах у Вашингтоні минулого тижня.

Про це пише Reuters.

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Міністр економічного розвитку і технологій Польщі Пьотр Новак заявив, що питання виключення РФ з "Великої двадцятки" обговорювалося, і що "під час зустрічей ми внесли пропозицію виключити Росію з G20, що було сприйнято позитивною відповіддю та схваленням. Також питання має бути передано президенту Байдену".

Новак також повідомив, що на зустрічі у Вашингтоні була міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

За інформацією видання, негайної відповіді від Міністерства торгівлі США не було.

Нагадаємо, чиновники у США та НАТО вважають, що війська Білорусі найближчими днями можуть вторгнутися до України, і для нападу країна вже вживає заходів.