Водночас, як зазначив Лавров, Москва не отримувала від США жодних сигналів щодо припинення війни проти України.

Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров заявив, що Москву не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

У коментарі російським ЗМІ Лавров висловив незгоду з ідеями відтермінування вступу України до НАТО на 20 років та розміщення миротворчого контингенту ЄС і Великої Британії на українській території.

“Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, що звучать від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство у НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент британських та європейських сил”, — заявив Лавров.

За словами Лаврова, Москва не отримувала жодних офіційних сигналів від США щодо врегулювання війни в Україні. Він також підкреслив, що до своєї інавгурації 20 січня Дональд Трамп має статус “обраного президента”, а наразі політику США визначає чинний глава держави Джо Байден. Лавров додав, що переговори з адміністрацією Байдена Росія не веде.

Нагадаємо, що Новообраний президент США Дональд Трамп може домовитися про перемир’я у війні Росії проти України і це в результаті призведе до остаточної перемоги над режимом Путіна.