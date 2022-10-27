"Росію та Іран схопили на гарячому": більшість Радбезу ООН підтримала розслідування щодо дронів, які використовує РФ

Більшість членів Ради Безпеки підтримали проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

Про це йшлося під час засідання Радбезу ООН, - пише Укрінформ.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр зауважив, що факти очевидні: Іран надав безпілотники Росії, яка використовує їх у своїй агресивній війні та в бомбардуваннях цивільних об'єктів.

«Ці факти, що можуть бути визнані воєнними злочинами, твердо задокументовані», - сказав він

Постачання Іраном зброї заборонене резолюцією РБ ООН 2231 від 20 липня 2015 року.

Франція вимагає, щоб Іран негайно припинив будь-яку підтримку агресивної війни, розв'язаної Росією проти України, Французький постпред закликав секретаріат ООН провести відповідне розслідування,

На закритій зустрічі членів Радбезу представник Росії зауважив, що РФ використовує власні безпілотники.

"Відтак важко зрозуміти, чому Росія не хоче, аби ми разом з експертами оглянули уламки (дронів – ред.)», - іронічно поцікавився польський постпред.

"Росія вдається до шантажу, погрожуючи розірвати відносини з ООН, якщо секретаріат не підкорятиметься її волі", - додав дипломат.

Своєю чергою заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріук зауважив, що "Росію та Іран, які порушили резолюцію, схопили на гарячому, і тепер Москва вигадує аргументи, бо не може пояснити своїх діянь».

Ідею проведення розслідування під егідою ООН підтримали також США, Албанія, Ірландія, Норвегія, Гана, Мексика, ОАЕ, Кенія (тобто щонайменше 10 із 15 членів).

Нагадаємо, що Росія заявила, що блокуватиме розслідування ООН щодо іранських безпілотників.

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