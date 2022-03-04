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Росію виключили з Ради держав Балтійського моря, а Білорусь відсторонили

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Росію виключили з Ради держав Балтійського моря, а Білорусь відсторонили

Associated Press

Усе через воєнну агресію проти України.

Члени Ради держав Балтійського моря (CBSS) одноголосно вирішили відсторонити Росію від подальшої участі в діяльності організації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії, яка з липня 2021 року головує у Раді.   

"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в межах CBSS. Росія є одним із співзасновників Ради і досі відігравала активну роль", – сказала голова МЗС Норвегії Аннікен Хуйтфельдт.

Призупинення участі РФ залишатиметься чинним доти, "допоки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права". 

Окрім того, Білорусь, яка має статус спостерігача у CBSS, теж відсторонили від участі в діяльності організації через роль держави у нападі на Україну.

Додамо, що на сьогодні до CBSS входять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз. Також статус спостерігача тут має Україна.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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