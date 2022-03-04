Росію виключили з Ради держав Балтійського моря, а Білорусь відсторонили

Усе через воєнну агресію проти України.

Члени Ради держав Балтійського моря (CBSS) одноголосно вирішили відсторонити Росію від подальшої участі в діяльності організації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії, яка з липня 2021 року головує у Раді.

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"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в межах CBSS. Росія є одним із співзасновників Ради і досі відігравала активну роль", – сказала голова МЗС Норвегії Аннікен Хуйтфельдт.

Призупинення участі РФ залишатиметься чинним доти, "допоки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права".

Окрім того, Білорусь, яка має статус спостерігача у CBSS, теж відсторонили від участі в діяльності організації через роль держави у нападі на Україну.

Додамо, що на сьогодні до CBSS входять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз. Також статус спостерігача тут має Україна.