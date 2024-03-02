Розбіжності між Макроном і Шольцем: німецькі політики заявляють про небезпеку

Тим часом Франція запевняє про відсутність розколу між Берліном і Парижем.

Німецькі соціал-демократи схвильовані через напруження стосунків, яке виникло канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики вважають, що це небезпечне для України.

Про це заявив голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот, повідомляє Spiegel.

"Ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. Це небезпечно для України", - сказав політик.

За його словами, між Берліном і Парижем існує "глибоко вкорінене нерозуміння один одного". Він наголосив, що Україні потрібна прагматична і швидка допомога - " особливо боєприпасів і протиповітряної оборони". А поки в Європі "люди ховаються один за одного, Кремль посміхається".

Своєю чергою, очільник французької дипломатії Стефан Сежурне наголошує, що між Францією та Німеччиною немає розколу, повідомляє Le Monde. Що більше - він заявив, що наступного тижня зустрінеться з німецькою колегою Анналеною Бербок, бо "є бажання поговорити один з одним".

"Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань. Тут немає ніякої драми, оскільки у нас однакова мета – підтримати Україну", - запевнив політик.

Очільник МЗС Франції також зауважив, що Париж і Берлін мають "різний ступінь зобов'язань" від початку війни в Україні, зокрема "щодо ракет". Крім того, він зауважив, що дискусії про військову присутність в Україні не мають передвиборчі цілі: "Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним".

Як повідомлялося, видання Bloomberg повідомило, що Еммануель Макрон та Олаф Шольц не ладнають між собою. Зазначається, що на паризькому саміті лідерів європейських держав закликав партнерів збільшити допомогу Україні. Проте ідея щодо розміщення західних військ в Україні суперечить бажанням Шольца.

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