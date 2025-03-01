Розбіжності роблять Захід слабшим: Італія закликає до переговорів між Європою та США

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у п'ятницю, 28 лютого, заявила, що Італія виступить із пропозицією провести негайний саміт за участю США, європейських країн та інших союзників, щоб обговорити, "як справлятися із серйозними викликами сучасності, починаючи з України".

Про це повідомляє Reuters.

"Кожен розкол Заходу робить нас усіх слабшим і вигіднішим тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації", — заявила Мелоні.

Її заява прозвучала після того, як зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом закінчилася сваркою та зривом підписання угоди про корисні копалини.

Нагадаємо, США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні. Це може бути відповіддю на заяви Зеленського у Білому домі.

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