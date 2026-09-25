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Розблокування Чорного моря: Зеленський розкрив деталі переговорів
Київ вже запропонував партнерам дзеркальне припинення вогню в акваторії, однак подальший прогрес залежить від позиції Москви.
Єгипет, Індія, Туреччина та представники країн Близького Сходу пропонували свої варіанти, а Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
З його слів, він окремо спілкувався з керівництвом держав. Паралельно Міністерство закордонних справ України проводило переговори зі своїми колегами в цих країнах.
«Українська сторона запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Це має дозволити безперешкодно перевозити товари», — переконаний президент.
Раніше Зеленський повідомляв, що Україна та міжнародні партнери обговорюють три варіанти часткового перемир’я з Росією, які стосуються енергетичної інфраструктури, цивільного судноплавства та зернового експорту.
З його слів, Україна розглядає можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та проробляє сценарії безпеки в акваторії Чорного моря, зазначив глава держави.