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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Розблокування Чорного моря: Зеленський розкрив деталі переговорів

Київ вже запропонував партнерам дзеркальне припинення вогню в акваторії, однак подальший прогрес залежить від позиції Москви.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Єгипет, Індія, Туреччина та представники країн Близького Сходу пропонували свої варіанти, а Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З його слів, він окремо спілкувався з керівництвом держав. Паралельно Міністерство закордонних справ України проводило переговори зі своїми колегами в цих країнах.

«Українська сторона запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Це має дозволити безперешкодно перевозити товари», — переконаний президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна та міжнародні партнери обговорюють три варіанти часткового перемир’я з Росією, які стосуються енергетичної інфраструктури, цивільного судноплавства та зернового експорту.

З його слів, Україна розглядає можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та проробляє сценарії безпеки в акваторії Чорного моря, зазначив глава держави.

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