Розблокування 50 млрд євро для України: Угорщина висунула нову вимогу – Politico

Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України.

Уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України. Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Про це повідомляє Politico з посиланням на словами трьох неназваних європейських дипломатів.

Як зазначає видання, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

Як пише видання, таку ідею Будапешт сформулював під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС і направив відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з перебігом переговорів, згідно з угорською пропозицією – ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Проте деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді.

"Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо робити це (погоджувати - ред.) з року в рік", – сказав один із дипломатів.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу, 10 січня.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що він достроково йде у відставку – його може замінити Віктор Орбан.

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