Розбудова флоту та енергетичні проєкти: Зеленський розповів про фінансові домовленості з Джонсоном

Розбудова флоту та енергетичні проєкти: Зеленський розповів про фінансові домовленості з Джонсоном

Обсяг торгівлі між Україною та Великою Британією зріс на 60%, повідомив Зеленський.

Велика Британія виділить 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів на розбудову українського флоту та майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на спільні енергетичні та інфраструктурні проєкти.

Про це 1 лютого під час спільного брифінгу президента України та прем'єр-міністра Великої Британії повідомив Володимир Зеленський.

"Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Великої Британії. Це - 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України, побудова сучасних українських військово-морських баз, пакет безпекової допомоги та озброєння. Крім цього, ми домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності в Чорноморському регіоні та активізацію взаємодії в сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Позаминулого року ми підписали угоду про співробітництво, вільну торгівлю та партнерство. Вона успішно працює, що доводить зростання обсягу нашої двосторонньої торгівлі на 60%", - зазначив президент.

Також Велика Британія виділила кошти на реалізацію спільних з Україною інфраструктурних та енергетичних проєктів.

"Окрім коштів для ВМФ України, Велика Британія виділяє майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних та взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема, в інфраструктурі та енергетиці", - розповів Володимир Зеленський.

Візит Джонсона: як минула зустріч прем'єр-міністра Великої Британії і президента України

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надвечір 1 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У межах візиту він вже розпочав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: