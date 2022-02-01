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Розбудова флоту та енергетичні проєкти: Зеленський розповів про фінансові домовленості з Джонсоном

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Розбудова флоту та енергетичні проєкти: Зеленський розповів про фінансові домовленості з Джонсоном

Обсяг торгівлі між Україною та Великою Британією зріс на 60%, повідомив Зеленський.

Велика Британія виділить 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів на розбудову українського флоту та майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на спільні енергетичні та інфраструктурні проєкти. 

Про це 1 лютого під час спільного брифінгу президента України та прем'єр-міністра Великої Британії повідомив Володимир Зеленський. 

"Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Великої Британії. Це - 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України, побудова сучасних українських військово-морських баз, пакет безпекової допомоги та озброєння. Крім цього, ми домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності в Чорноморському регіоні та активізацію взаємодії в сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Позаминулого року ми підписали угоду про співробітництво, вільну торгівлю та партнерство. Вона успішно працює, що доводить зростання обсягу нашої двосторонньої торгівлі на 60%", - зазначив президент. 

Також Велика Британія виділила кошти на реалізацію спільних з Україною інфраструктурних та енергетичних проєктів. 

"Окрім коштів для ВМФ України, Велика Британія виділяє майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних та взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема, в інфраструктурі та енергетиці", - розповів Володимир Зеленський. 

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