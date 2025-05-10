Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трампа обіцяв закінчити російсько-українську війну за 24 години. Однак цього так і не сталося — минуло вже 100 днів його президентства.

Про це пише The Wall Street Journal.

Під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді Дональд Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував. Президент також поділився своїм розчаруванням і безсонними ночами через невдачі у зовнішній політиці.

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«У передвиборчій кампанії Трамп обіцяв дипломатичне завершення як війни в Україні, так і конфлікту на Близькому Сході, наголошуючи, що за його президенства ці війни навіть не почалися б. Він заявляв, що зміг би завершити війну в Україні „в перший день“ після повернення до Білого дому.

Проте минуло вже понад 100 днів його другого президентського терміну, а жоден з конфліктів не наблизився до вирішення: переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна погіршує відносини з союзниками», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, найактивніше тезу про швидке закінчення війни в Україні Трамп почав просувати уже 2024 року, коли мали відбутися президентські вибори у США.

Потім Трамп пояснював, що про завершення війни за 24 години він сказав «фігурально», однак це підхопили «фейкові новини».

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А спецпредставник США з питань України Кіт Келлог жартував, що адміністрація Трампа казала про плани закінчити війну за 24 години, але «ми не сказали, якого дня, якого року».

Напередоді стало відомо, що Трамп звернувся до президента Туреччини Ердона з пропозицією стати посередником у переговорах щодо закінчення війни в Україні. Аналітики вважають, що це вказує на одне — Трамп не в силах виконати свої обіцянки, тому шукає підтримку.