"Розчарування і жодного прогресу": ексглава Мюнхенської конференції розніс зустріч Трампа і Путіна

Вольфганг Ішингер / © Associated Press

Вольфганг Ішингер, німецький дипломат та колишній очільник Мюнхенської безпекової конференції, вважає, що Володимир Путін здобув перемогу під час переговорів на Алясці.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі X.

«Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого», — так німецький дипломат описав підсумки переговорів.

Ішингер вважає, що внаслідок переговорів на Алясці не було досягнуто жодного реального прогресу:

«Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу. Європейці натомість отримали розчарування після розмови Трампа і Путіна, а для українців не було досягнуто нічого».

Нагадаємо, 15 серпня Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрілися на Алясці. Це перша їхня зустріч після того, як Дональд Трамп у січні вдруге став президентом США. Відтоді лідери мали лише телефонні розмови.

Спершу на місце прилетів Трамп, а трохи згодом — Путін. Очільнику Кремля, коли той виходив з літака, постелили червону доріжку.

Це викликало чимало критики серед політиків та журналістів.

Зокрема, сенатор Річард Блюменталь заявив, що зустріч Трампа з диктатором не принесла жодних результатів.

«Цей саміт не дав жодних результатів. Це була порожня балаканина. Це було лише знизування плечима», — прокоментував він.