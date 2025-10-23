Розчарування Трампа у Росії досягло нового рівня: чому США зробили різкий крок

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Американський чиновник повідомив, що розчарування президента Дональда Трампа щодо Росії досягло нових висот після телефонної розмови держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у понеділок.

Про це пише видання Axios.

За словами джерела, розмова не принесла жодних результатів і підтвердила, що Росія не готова досягти угоди про припинення війни. У зв’язку з цим було вирішено відкласти особисту зустріч Трампа й Путіна, оскільки вона, на думку американської сторони, не мала б сенсу.

Реклама

Цей висновок проклав шлях до запровадження нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Президент США пояснив, що цей крок спрямований на посилення тиску на Володимира Путіна та змушення його погодитися на припинення вогню в Україні.

Важливо зазначити, що це перший випадок запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні за час президенства Трампа. Раніше він висловлювався проти таких обмежень, побоюючись, що вони можуть підірвати дипломатичні зусилля щодо закінчення війни.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти “Роснефти” та “Лукойла”, а також проти понад 30 їхніх дочірніх компаній. Як заявили в американському Мінфіні, санкції запроваджено через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу в Україні. Вони мають послабити енергетичний сектор РФ та обмежити здатність Кремля фінансувати війну.

Крім того, ввечері 22 жовтня країни ЄС досягли політичної згоди щодо 19-го пакету санкцій проти РФ. Остаточне рішення стало можливим після того, як Словаччина зняла свої застереження. Після цього було запущено письмову процедуру для формального затвердження.