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"Розділ ІІ світової? Ні, дії російської армії в Маріуполі" -  у МЗС прокоментували вивезення українців силоміць до РФ

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"Розділ ІІ світової? Ні, дії російської армії в Маріуполі" -  у МЗС прокоментували вивезення українців силоміць до РФ

A man walks past a building that was damaged by shelling in Mira Avenue / Associated Press

Спочатку вони прийшли руйнувати міста, бомбардуючи лікарні, театри, школи та притулки, вбиваючи мирних жителів і дітей.

У Міністерстві закордонних справ вважають вивезення армією Росії українців із Маріуполя до Росії аналогічним з діями нацистів у Другу світову війну.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у сервісі мікроблогів Twitter.

“Спочатку вони прийшли руйнувати міста, бомбардуючи лікарні, театри, школи та притулки, вбиваючи мирних жителів і дітей. Потім вони силоміць переселили наляканих, виснажених людей на землю загарбника. Розділ з (історії) Другої світової війни? Ні, дії російської армії сьогодні в Маріуполі", - зазначив речник.

Нагадаємо, Маріуполь російські окупанти зруйнували на 90%. Мирні мешканці перебувають в облозі. У місті немає води, опалення, світла, зв'язку, їжі та медикаментів. До міста російські загарбники не пропускають гуманітарну допомогу. 

Натомість щодня скидають від 50 до 100 авіабомб. Під ударами опиняються житлові будинки, лікарні, пологові, школи, дитячі садки. 

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди.

Додамо, що у блокадному Маріуполі окупанти скинули бомбу на школу мистецтв.

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