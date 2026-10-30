Розенштейн: «Ганьба, керівники ФІДЕ Турлов і Подоляк не вміють грати в шахи»

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Про тиск під час виборчої кампанії, закиди щодо торгівлі з РФ та ситуацію в шаховій федерації Розенштейн розповів у коментарі РБК-Україна.

Одна з найбрудніших кампаній в історії ФІДЕ

Вибори президента ФІДЕ відбулися 26 вересня в Самарканді. У другому турі Тимур Турлов переміг Вадима Розенштейна з рахунком 110 до 85. Німецький підприємець назвав цю виборчу кампанію однією з найбрудніших в історії Міжнародної шахової федерації.

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«Протягом усього періоду виборів мене шантажували та погрожували введенням українських санкцій, вимагаючи зняти свою кандидатуру. Я не політик. Я бізнесмен і людина, яка беззастережно віддана шахам. У всьому цьому процесі мене цікавить лише одне — популяризація шахів!» — каже Розенштейн.

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Кампанія проти Розенштейна в ЗМІ

За словами Розенштейна, влітку та восени низка українських ЗМІ опублікувала серію матеріалів одного автора про нього, при цьому позицію підприємця щодо озвучених закидів до виходу статей ніхто не запитував.

Він також додає, що незабаром ті самі твердження з аналогічними цифрами з’явилися в платних публікаціях англомовних видань. Звинувачення в обході санкцій та постачанні продукції військового призначення Розенштейн повністю відкидає.

«У жодній із публікацій не названо жодної конкретної угоди, товару чи позиції санкційного списку. Сайт, сертифікати на кабелі, компанія в Киргизстані — все це стосується компаній, в яких я не є ані учасником, ані посадовою особою і ніяк з ними не пов’язаний, це примітивна маніпуляція та підміна фактів», — стверджує він.

«Агент впливу Росії» — брехня без фактів?

Ярлик «агента впливу Росії» Розенштейн називає брехнею, за якою немає жодного факту.

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«Я ніколи не отримував і не виконував доручень російської влади. Мою кандидатуру підтримав Німецький шаховий союз. Я публічно заявляв, що рішення Спортивного арбітражного суду щодо ФШР мають виконуватися негайно», — сказав він.

ФШР у цих виборах не голосувала: її членство у ФІДЕ призупинено.

Про компанію «ВР Рус» та бізнес із Росією

Розенштейн також заперечує зв’язок із російською компанією «ВР Рус» і зазначає: сам розповів про це Deutsche Welle.

За його словами, він не бере участі в управлінні цією юридичною особою, якою зараз опікується зовнішній керуючий, і не отримує від неї дивідендів, а офіційно вийти зі складу її учасників поки що неможливо без дозволу урядової комісії РФ.

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«У нас у WR Group діє заборона на ведення бізнесу з Росією. Компанії групи не укладають контракти з російськими контрагентами, а раніше підписані договори були виконані у повній відповідності до законодавства ЄС. Сьогодні WR Group працює на понад 70 ринках по всьому світу, проте з усієї цієї географії автори публікацій навмисно маніпулятивно вибирають лише Росію — єдиний фрагмент, що дозволяє створити потрібну їм картину», — додає підприємець.

Угоду щодо ввезення італійського взуття Розенштейн називає самостійною комерційною операцією російської компанії, до якої німецькі структури WR Group не мають жодного стосунку.

Історія з нібито поставками для «НОВАТЕКа», каже він, теж «абсолютна вигадка», тому що Розенштейн «ніколи безпосередньо з цією компанією не працював».

«Усі замовлення компанії групи надходили від європейських партнерів, і ми надавали їм логістичні послуги; раніше я вже публікував докази цього. І найголовніше — все це стосується подій 2019–2021 років, а подається так, ніби відбувається саме зараз. Тоді ці поставки відповідали чинному законодавству, а в 2021 році їх було припинено. З власниками цих компаній я особисто не знайомий», — додає він.

Причину атак Розенштейн вбачає в замовленні проти нього, яке за гроші виконав «один відомий медійник», який також нібито взявся за гроші додатково зняти санкції з Турлова.

«Я народився в Україні, у Житомирській області, в єврейській родині, я громадянин Німеччини. І з незрозумілих для мене причин саме в Україні мене обливають брудом, тоді як деяким Турлову, який народився в Москві й продовжує там активно вести бізнес, навпаки, віддають пошану, незважаючи на те, що Україна сама ввела проти нього санкції», — каже Розенштейн.

Вибори у ФІДЕ та Подоляк у команді Турлова

Окремо Розенштейн звертає увагу на появу в команді Турлова Михайла Подоляка, який у вересні прийняв пропозицію нового президента ФІДЕ увійти до його команди. Федерація шахів України назвала цей крок рейдерством.

«Сьогодні, після виборів, ми чітко бачимо: Турлов повністю зберіг команду та вплив Дворковича», — каже Розенштейн.

Турлов спочатку збирався балотуватися на посаду заступника Дворковича і висунувся лише після того, як санкції ЄС унеможливили їхній тандем. Заступником Турлова став Вішванатан Ананд, колишній заступник Дворковича.

«Скажу більше! Ганьба, що сьогодні ФІДЕ очолюють Турлов і Подоляк, які абсолютно не вміють грати в шахи. Я готовий у будь-який момент сісти з кожним із них за дошку й показати, хто вони насправді», — каже засновник WR Chess.

Розенштейн упевнений, що питання про керівництво ФІДЕ ще не закрите.

«Я не визнаю результати виборів, оскільки вважаю, що Турлов і Пейн порушили пункт 9.7 виборчих правил ФІДЕ, який чітко забороняє кандидатам дії, співпрацю або змову з наміром обдурити або маніпулювати результатом голосування (Турлов і Малкольм Пейн мали окрему домовленість, яку обговорювали ще до виборів і підтвердили після першого туру голосування. За словами Розенштейна, ця домовленість могла порушувати виборчі правила ФІДЕ — Ред.). „Я звернувся зі скаргами до комісії з етики“, — коментує Розенштейн.

Він також упевнений, що «незалежно від результату розгляду скарг, щодо Турлова незабаром будуть введені американські та європейські санкції».

«Тому я переконаний, що нові вибори голови ФІДЕ відбудуться найближчим часом», — підсумував Розенштейн.

Позиція Європейського шахового союзу

Додамо, що 23 жовтня в чорногорському місті Будва відбулося засідання правління Європейського шахового союзу (ЄШС). Одним із ключових питань стало незаконне присвоєння Михайлу Подоляку ідентифікаційного коду під прапором України. Рада ФІДЕ ухвалила це рішення, проігнорувавши позицію Федерації шахів України.

У ЄШС назвали такі дії керівництва ФІДЕ грубим порушенням статуту та першим випадком, коли код під прапором країни присвоюється без участі національної федерації.

Правління Європейського шахового союзу одноголосно підтримало ФШУ. Організації мають намір подати спільний протест проти рішення Генеральної асамблеї ФІДЕ та домагатися його скасування.

Федерація шахів України раніше заявляла, що не уповноважувала Подоляка представляти її у ФІДЕ.

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