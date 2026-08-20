«Рожева мрія» Путіна: у Зеленського розповіли, чи погодяться на вибори під час війни

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни може посилити внутрішні суперечності та створити додаткові можливості для втручання Росії у політичні процеси.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Delfi, коментуючи слова колишнього міністра оборони Михайла Федорова про вибори.

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«Федоров абсолютно робить заявку на свою політичну кар’єру. Напевно, буде формувати певну політичну групу, яка, звісно, якось називатиметься. Це абсолютно нормальний прояв демократії навіть під час війни», — сказав він.

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Водночас радник ОП наголосив, що проведення виборів зараз створило б серйозні ризики для внутрішньої стабільності.

«Суспільний консенсус дуже жорсткий — провести вибори і при цьому не розірвати країну зсередини неможливо», — заявив Подоляк.

Чому вибори можуть бути вигідні Росії

За словами радника ОП, Кремль традиційно намагається впливати на виборчі процеси в інших країнах і використовувати їх для внутрішньої дестабілізації.

«Зрозуміло, що це одна з рожевих мрій, умовно кажучи, суб’єкта Путіна. Тому Росія завжди вкладається у вибори в різних країнах, намагається на них якось впливати», — сказав Подоляк.

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Він додав, що Москва робила це й в Україні.

«В Україні, до речі, Росія теж дуже активно впливала: створювала свої партії, інвестувала в цю тему, створювала політичні розділення України — правобережна, лівобережна, ідеологічні протистояння і так далі», — зазначив радник ОП.

На його думку, у разі початку виборчої кампанії Кремль спробував би використати її для досягнення цілей, яких не зміг досягти військовим шляхом.

«Якщо зараз буде виборча кампанія, то він зможе спробувати вирішити питання зсередини, тому що у нього не вийшло зробити це прямою агресією», — підсумував Подоляк.

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Раніше повідомлялось, що заклик ексміністра оборони України Михайла Федорова провести вибори в умовах війни викликав гостру дискусію та вдарив по позиціях президента Володимира Зеленського.

Проте експерти видання CNN застерігають, що такий процес не лише технічно неможливий, а й може призвести до повного внутрішнього хаосу та стати вигідним подарунком для Москви.

За даними ЗМІ, тепер Федоров планує поїздку до США, де може зустрітися з представниками Вашингтона. В Офісі президента заявили, що не мають інформації про такі плани.

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