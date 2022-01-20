Розгляд апеляції на домашній арешт у справі про держзраду Медведчука перенесли

Розгляд апеляції на домашній арешт у справі про держзраду Медведчука перенесли

Засідання суду призначено на 12.00 3 лютого.

Розгляд апеляційної скарги у кримінальному провадженні щодо проросійського політика та кума президента Росії Віктора Медведчука, який обвинувачується у державній зраді та сприянні тероризму, перенесли.

Про це повідомляє Київський апеляційний суд.

Як пояснюють у пресслужбі суду, розгляд справи відклали через те, що Київського апеляційного суду не надійшли матеріали у кримінальній справі.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 січня 2022 року про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного, відкладено у зв’язку із ненадходженням матеріалів кримінального провадження до Київського апеляційного суду", - йдеться в офіційній заяві суду.

Зазначається, що засідання призначено на 12.00 3 лютого.

Нагадаємо, раніше Печерський районний змінив запобіжний захід для народного депутата від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання. Йдеться про першу справу - про держзраду і розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

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