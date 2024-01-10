Розгляд законопроєкту про мобілізацію: коли саме збереться Комітет з нацбезпеки

Члени оборонного комітету ВР нададуть свої рекомендації щодо законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Парламентський Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки планує провести ввечері 10 січня засідання щодо законопроєкту про мобілізацію.

Про це народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив уранці 10 січня.

Політик повідомив, що зараз триває обговорення законопроєкту про мобілізацію з парламентськими фракціями у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Тільки ввечері буде засідання Комітету (з нацбезпеки, оборони та розвідки – ред.). І то, навіть після комітету це будуть просто рекомендації до другого читання. Коротше без "точно" на даний час" – написав Железняк у Мережі.

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Нагадаємо, раніше Железняк повідомив, що Верховна Рада 11 січня може в першому читанні розглянути урядовий законопроєкт про мобілізацію. Текст документа винесуть на голосування без змін.

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