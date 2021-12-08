Розглядає Україну як зону свого впливу: Нуланд заявила про прагнення Путіна відтворити СРСР

Розглядає Україну як зону свого впливу: Нуланд заявила про прагнення Путіна відтворити СРСР

За словами Нуланд, за останні роки серед українців впав рівень дружніх почуттів до РФ.

Президент Росії Володимир Путін хоче відтворити СРСР і розглядає Україну та колишні радянські республіки як зону свого впливу.

Про це під час слухань у Сенаті заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє "Новое время".

"Є побоювання вважати, що він як проєкт своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз, а потім, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим, чи він вирішить піти далі?" - зазначила вона та додала, що Кремль розглядає Україну та колишні радянські республіки як зону свого впливу, однак "Путін недооцінює європейських союзників", які готові протистояти агресії Кремля.

Нуланд також зазначила, що за останні роки серед українців впав рівень дружніх почуттів до РФ. "Я думаю, що зараз рівень підтримки, дружніх почуттів щодо Росії серед українців впав до 12% або близько того", - наголосила заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байдена та його російський колега Володимир Путін провели переговори відеозв'язком. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

Одразу після переговорів із Путіним, Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції. Відповідь Кремлю має бути узгодженою. Від Німеччини очікують, що у разі вторгнення їхній із Росією газогін "Північний потік-2" помре. "Якщо президент Путін нападе на Україну, ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", - наголосила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

У четвер, 9 грудня, Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте також: