Розглянули поточні дипломатичні зусилля: Байден обговорив із Драгі українське питання

Вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
Про це повідомляє прес пул Білого дому, пише "Інтерфакс".
"Лідери розглянули поточні дипломатичні зусилля" щодо ситуації навколо України, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
А також заявили про готовність призвести до серйозних економічних витрат у разі ескалації ситуації навколо України.
Раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трас, глава Пентагону Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія може створити привід для вторгнення в Україну.
Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, близько 9:30 російські бойовики вдалися до артилерійських обстрілів селища Станиця Луганська в Луганській області. Один зі снарядів потрапив до дитсадка у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію.
Також окупанти обстріляли територію школи поблизу Попасної.
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