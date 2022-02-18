Розглянули поточні дипломатичні зусилля: Байден обговорив із Драгі українське питання

Вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це повідомляє прес пул Білого дому, пише "Інтерфакс".

"Лідери розглянули поточні дипломатичні зусилля" щодо ситуації навколо України, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

А також заявили про готовність призвести до серйозних економічних витрат у разі ескалації ситуації навколо України.

Раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трас, глава Пентагону Ллойд Остін і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія може створити привід для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, близько 9:30 російські бойовики вдалися до артилерійських обстрілів селища Станиця Луганська в Луганській області. Один зі снарядів потрапив до дитсадка у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію.

Також окупанти обстріляли територію школи поблизу Попасної.

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