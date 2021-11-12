Розглянуть питання ротації керівництва: у "Слузі народу" анонсували з'їзд партії

О котрій зберуться наразі не повідомляється.

У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга народу", на якому обиратимуть нового очільника політсили.

Про це 12 листопада повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

"У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили. Також за результатами з’їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень", - написала Палійчук.

Нагадаємо, 8 листопада перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу". Таке рішення він пояснив бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера.

Водночас деякі нардепи від "Слуги народу" повідомили, що головою партії замість Олександра Корнієнка на найближчому з'їзді партії можуть призначити народну депутатку Олену Шуляк.

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