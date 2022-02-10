Розголошувати зміст не буде: Шольц не виключає, що санкції проти Росії будуть ширшими

Розголошувати зміст не буде: Шольц не виключає, що санкції проти Росії будуть ширшими

Партнери вирішили поки що не розкривати весь пакет обмежувальних заходів.

Євросоюз і НАТО в разі нападу Росії на Україну швидко та консолідовано запровадять санкції проти РФ, але розголошувати заздалегідь їх зміст не будуть.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільному брифінгу з данською колегою Метте Фредеріксен, - пише Укрінформ.

"У ситуації з Україною йдеться про те, що ми стоїмо разом. Це факт і це потужний меседж. Ми єдині в тому, що мусимо діяти разом. Санкції готуються, і тільки-но ситуація зміниться, ми будемо в змозі прийняти рішення - Німеччина, США, Європа, країни НАТО. І вони, думаю, будуть дуже дієвими. Цей меседж, який зрозуміли і в Росії", - зауважив Шольц.

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Але партнери вирішили поки що не розкривати весь пакет обмежувальних заходів, який може виявитися ширшим, ніж вважається. У такому випадку, за його словами, вони матимуть більший ефект.

Також Шольц висловив сподівання на врегулювання ситуації дипломатичними засобами, зауваживши, що за два тижні сталося багато зрушень, проводяться численні переговори. В цьому контексті він згадав свій майбутній візит до Києва та Москви, а також зустріч політичних радників у "нормандському форматі".

"Є надія, що завдяки цій інтенсивності та подвійній стратегії - єдності й оголошення про суворі санкції в разі військової агресії та водночас використання переговорних форматів - ми разом зможемо забезпечити безпеку в Європі", - резюмував канцлер ФРН.

Але ще зарано говорити, що проблема вирішена, вона продовжує потребувати максимальної уваги.

Нагадаємо, раніше лідер меншості у сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Шольц запевнив сенаторів – газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну.

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