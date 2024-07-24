Розгортання Patriot в Україні та підготовка “новин” на фронті: головне зі звернення Зеленського

Український лідер також поінформував про сплановану роботу на серпень-вересень із закордонними аудиторіями.

У середу, 24 липня, президенту України Володимиру Зеленському доповіли про посилення роботи протиповітряної оборони – закінчення тренування наших воїнів та розгортання “Петріотів” в Україні.

Про це український лідер говорив у своєму вечірньому зверненні.

Також сьогодні була доповідь президентові від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись.

“Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій”, - розповів Зеленський.

Український лідер також поінформував про сплановану роботу на серпень-вересень із закордонними аудиторіями. За його словами, попри сезон відпусток, будуть зустрічі й перемовини, участь у самітах.

“Є вже чіткий графік роботи і попередньо погоджені зокрема й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань”, - пообіцяв президент.

Український лідер повідомив, що поспілкувався з олімпійською командою України, яка цього тижня представить нашу державу на літніх Іграх у Парижі.

“Це вже досягнення українців – що в час такої війни та повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор, український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму. Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя – попри все”, - наголосив він.

Зеленський особливо відзначив те, що на цьогорічній Олімпіаді не буде прапорів держави-терористки.

“Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні – це вбивства людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні, програти в терорі. Тоді виграє життя”, - підсумував він.

Китай не постачатиме зброю Росії! Отримали чітке підтвердження — Зеленський

Нагадаємо, у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський також зазначив, що під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю було отримано чіткий сигнал про підтримку суверенітету та цілісності України з боку КНР.

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