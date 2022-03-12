"Розказують про якийсь фашизм, але зрозуміли, що вони – нацисти": Зеленський про російських військових

Президент водночас зауважив – не радіє загибелі понад 12 тис. російських військових в Україні.

Президент Володимир Зеленський розповів, що чимало російських військових, що прибули воювати проти України, не розуміють, куди приїхали і повторюють гасла російської пропаганди про якийсь фашизм.

Про це голова держави заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

"Ми не радіємо від того, що в нас загинули військових десь 1300 сьогодні, а в Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Знаєте, це не моє бачення світу в цілому. Тому що в них є батьки і їх відправили", ­– сказав Зеленський.

"Більшість із них в цілому не знають, куди вони приїхали. Нічого не знають. Розказують про якийсь фашизм. Їм надули в голову, вибачте за таке слово, своєю інформаційною політикою, що ми тут хто? Які нацисти? І потім що з ними відбувається? Вони зрозуміли, що вони – нацисти, вони поводяться, як нацисти. Чому така кількість полонених? Тому що вони приїхали вбивати нас і потім побачили, по-перше, що вони слабкі, а по-друге, деякі з них зрозуміли, незважаючи на те, що їм по 18-20 років, побачили, що вони поводяться, як нацисти", ­– пояснив президент України.

"Бо так і було в нацистські часи. Вони (російські військові – ред.) ходять, вони забирають, у них мародерство. У них блокують міста, не дають людям воду, просто воду. І багато з них зрозуміли ­– вони нацисти. І я не знаю, як вони повертатимуться додому. Я думаю, що в них бачення вже змінюється. Але всі інші, хто сюди зайшли і отримують задоволення від вбивств, не підуть своїми ногами, їх вивезуть звідси. І ми до кінця стоятимемо", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент також заявив, що наразі в Україні приблизно 500-600 військовополонених із Російської Федерації.

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