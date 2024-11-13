Розкішний стиль життя ексглави Хмельницької МСЕК Крупи: ЗМІ дізнались, чим вона володіє (фото)

Володимир та Тетяна Крупи володіють майном, яке включає десятки земельних ділянок, будинків і кілька автомобілів класу люкс.

У родини ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок та 9 будинків у селі Волиця на Хмельниччині, причому більшість цього майна було придбано у 2021-2022 роках.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Більшість будинків родини Тетяни Крупи у Волиці мають площу від 15 до 25 квадратних метрів. Це майно було придбано для розвитку їхнього бізнесу, оскільки родина є власниками компанії «Солар Інвест», яка спеціалізується на альтернативній енергетиці.

Майно Крупи / hromadske

Сонячні панелі, подібні до тих, що родина Тетяни Крупи встановила у Волиці, також розташовані у сусідньому селі Соболівка, де вони володіють 8 будинками та 9 земельними ділянками. Компанія «Солар Інвест», яка займається альтернативною енергетикою, зареєстрована у маєтку в Хмельницькому, що належить чоловікові Тетяни Крупи, Володимиру.

Майно Крупи / hromadske

Міська квартира Тетяни Крупи знаходиться на вулиці Парковій, на березі річки, поруч із міським парком. У цьому ж парку родина Крупів планувала побудувати ресторан, який мав відкритися наприкінці 2024 року, але через певні обставини плани змінилися.

Майно Крупи / hromadske

Родина Тетяни та Володимира Круп володіє значним майном: 11 земельними ділянками у селі Моломолинці, 2 — у селі Рудківці, 6 — поблизу Слобідки Рихтівської, 3 — у Москалівці та ще одну в селі Адамівка. Також у Тетяни є будинок у Кам’янці-Подільському.

Їхній син Олександр має ділянку у селі Карпівці та 7 ділянок у селі Шумівці, на яких збудовано 5 будинків. Окрім того, у нього є квартира на вулиці Інститутській у Хмельницькому.

Володимир Круп володіє двома автомобілями Porsche Cayenne 2019 і 2024 років випуску, при цьому останній не задекларований. Олександр має Audi Q7 2016 року, куплену у 2024 році, BMW X7 2022 року випуску, а також Volkswagen Touareg 2013 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

22 жовтя, президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК. Пізніше на сайті глави держави було опубліковано указ про ліквідацію МСЕКів.

На тлі скандалу зі МСЕК генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Зі свого боку в СБУ прозвітували, що від початку року оголосили про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

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