Розкол у таборі Трампа: консерватори борються за те, хто очолить рух після нього

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

У США фіксується загострення боротьби за майбутнє консервативного руху серед прихильників президента Дональда Трампа. Поки інфлюенсер Бен Шапіро та пропагандист Такер Карлсон обмінюються образами, віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається зберегти єдність коаліції.

Таку думку висловив політичний оглядач BILD Філіп П’ятов.

Серед прихильників Трампа дедалі гостріше проявляється боротьба за майбутній напрям консервативного руху. Йдеться не лише про питання допустимості радикальних теоретиків змови, неонацистів і антисемітів у цьому середовищі, а й про те, хто зможе очолити консерваторів після Трампа та потенційно стати наступним президентом Сполучених Штатів.

Реклама

Майданчиком для ідеологічного протистояння стала конференція організації Turning Point USA, заснованої Чарлі Кірком і перетвореної ним на впливовий передвиборчий механізм. Після вбивства активіста у вересні керівництво організації перейшло до вдови — Еріки Кірк. Виступаючи у Фініксі на відкритті заходу з промовою, вона одразу озвучила свого фаворита на президентських перегонах.

«Ми зробимо так, щоби друга мого чоловіка Джея Ді Венса було обрано 48-м президентом найпереконливішим чином», — сказала Еріка Кірк.

Втім, ще до виходу Венса на сцену загострився конфлікт, який давно визрівав у соціальних мережах — між традиційними республіканцями та прибічниками конспірології. Шапіро різко розкритикував Карлсона за антисемітські заяви та надання платформи неонацисту і прихильнику Адольфа Гітлера — Ніку Фуентесу. Під шквал критики також потрапила подкастерка Кендіс Оуенс, яка, окрім відвертої ворожості до євреїв, поширювала безпідставні теорії про вбивство Чарлі Кірка та абсурдну вигадку про те, що перша леді Франції Бріжит Макрон нібито є чоловіком.

«Консервативний рух сьогодні перебуває в серйозній небезпеці», — підсумував Шапіро.

Реклама

На його думку, загроза походить не лише з боку лівих, а й «через шарлатанів (…), які поширюють конспірологічне мислення та нещирість (…) та підривають базові принципи консерватизму». Таких діячів він назвав «шахраями» і «загрозою для єдиного руху, який може перешкодити лівим повністю зруйнувати країну».

Реакція не змусила на себе чекати: Карлсон висміяв цю промову, а Оуенс знову вдалася до антисемітських образ — з урахуванням того, що Шапіро є євреєм і сповідує іудаїзм, цей контекст має принципове значення.

Коли ж на сцену вийшов Венс, публіка зустріла його як справжню попзірку. Водночас у своїй промові він не згадав ані Шапіро, ані Карлсона і свідомо уникнув підтримки будь-якої сторони у внутрішніх суперечках консервативного табору. Натомість віцепрезидент зробив акцент на інклюзивності руху.

«Коли я кажу, що боротимусь на вашому боці, я маю на увазі — всіх вас. Кожного. Президент Трамп створив найбільшу коаліцію в політиці не тим, що піддав своїх прихильників нескінченним, руйнівним перевіркам на ідеологічну чистоту», — сказав Венс.

Реклама

Для частини республіканців, зокрема й для Шапіро, така позиція може означати небажання віцепрезидента чітко дистанціюватися від радикалів. Уникаючи однозначних заяв, він вкотре продемонстрував прагнення зберегти простір для маневру. Ідеологічна гнучкість залишається характерною рисою політика, який свого часу пройшов шлях від жорсткого критика Трампа до його віцепрезидента.

Нагадаємо, влітку Трамп назвав Венса своїм найімовірнішим наступником і фаворитом на роль лідера руху MAGA в майбутньому. Президент США зазначив, що цей політик «чудово дає раду», та припустив його можливе політичне об’єднання з держсекретарем Марко Рубіо.