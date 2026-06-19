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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Розкол у ЄС: таємні контакти з Путіним щодо України спричинили скандал

Кулуарні спроби налагодити дипломатичні канали з Росією спровокували гостру суперечку на саміті Євросоюзу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Президент Євроради Антоніу Кошта

Президент Євроради Антоніу Кошта / © Getty Images

Президент Євроради Антоніу Кошта опинився в центрі скандалу через спроби самостійно налагодити контакти з Москвою для можливих переговорів щодо війни в Україні. Це викликало жорстку критику з боку лідерів ЄС, які назвали дії посадовця «непрофесійними» та «образою».

Про це йдеться у статті Die Welt.

ЄС критикує Кошту за контакти з Росією «за спиною» блоку

У ніч проти 19 червня під час саміту Євросоюзу спалахнула гостра дискусія навколо Кошти через його спроби встановити контакти з Росією.

«Немає жодного мандата, його переговори не були узгоджені з державами-членами», — сказав дипломат однієї з великих країн ЄС.

За його словами, президент Євроради діє «непрофесійно».

Після обговорень у німецьких урядових колах ці дії охарактеризували як «образу». Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час засідання наголосив, що Кошта представляє ЄС, але не виконує роль посередника. У німецькому уряді цю ініціативу також назвали «неузгодженою» та «непрофесійною».

За словами джерел, глав держав і урядів поінформували про ці контакти вже після того, як вони відбулися. Своє невдоволення, за інформацією джерел, висловив і президент Франції Емманюель Макрон.

Раніше в офісі президента Євроради заявили, що контакти з Москвою були налагоджені на випадок можливого старту переговорів щодо війни в Україні.

«Протягом останніх тижнів відбулися короткі контакти на дипломатичному рівні для відкриття каналів комунікації», — підтвердив чиновник Євросоюзу.

При цьому жодних предметних переговорів не велося.

За даними німецьких медіа, йдеться про дві телефонні розмови керівника кабінету Кошти.

У Євросоюзі наголошують, що за будь-якого розвитку подій у майбутньому блок має власні стратегічні інтереси, які потребують захисту, «тому важливо підтримувати налагоджені дипломатичні канали з Росією. Євросоюз не є посередником». Водночас ЄС продовжує підтримувати Україну в її прагненні до справедливого та тривалого миру.

Щодо потенційних майбутніх контактів і питань, які можуть стати предметом обговорення у відповідний момент, Кошта впродовж останніх тижнів, за даними його офісу, підтримував тісну координацію з європейськими лідерами.

Як Кошта пояснив свої контакти з Росією

За даними з оточення президента Євроради, під час саміту він відстоював своє рішення щодо налагодження контактів із Росією.

«Мета полягала в тому, щоб бути готовими, коли настане відповідний момент для захисту інтересів Євросоюзу», — переказала слова Кошти у розмові з лідерами держав та урядів чиновниця ЄС.

Президент Євроради підкреслив, що ключовим залишається збереження єдиної європейської політики щодо Росії.

«А роль президента полягає в тому, щоб зберігати єдність Євросоюзу», — зазначалося далі.

Під час дискусії кілька глав держав і урядів також наголосили, що президент Євроради «відповідно до договорів є природним представником інтересів Євросоюзу».

Хто може представляти ЄС на переговорах із Росією, США та Україною

Водночас у самому ЄС поки що немає єдиної позиції щодо того, хто саме має представляти європейську сторону в потенційних переговорах із Росією, США та Україною.

Мерц, який раніше говорив про «вікно можливостей» для переговорів із Москвою в найближчій перспективі, дав зрозуміти, що бачить центральну роль за форматом Е-3 — Німеччиною, Францією та Великою Британією. Водночас верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, як і Кошта, також прагне брати участь у переговорах. Однак такий підхід викликає сумніви у частини держав-членів.

Президент України Володимир Зеленський утримався від оцінки контактів Кошти з Москвою.

«Я не знаю надто багато деталей про це», — заявив Зеленський журналістам після завершення саміту.

Останніми днями Мерц і Макрон, зокрема під час саміту G7, неодноразово підкреслювали, що Україна наразі перебуває у більш вигідному військовому становищі. На їхню думку, саме це може створити шанс для переговорів, якщо президент Росії Володимир Путін усвідомить неможливість військової перемоги.

Євросоюз претендує на провідну роль у переговорах

Після того як спроби посередництва з боку США не дали результату, Євросоюз, як основний союзник України, заявляє про намір відігравати провідну роль у майбутньому мирному процесі.

Водночас у Москві це сприймають інакше. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ЄС не є придатним партнером для переговорів. На думку міністра, справжньою метою європейських політиків є не пошук компромісу з РФ, а підтримка української влади та збереження України як плацдарму для подальшого геополітичного протистояння.

Таємні переговори ЄС із Росією — що відомо

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомило, що у червні радник Кошти провів дві закриті розмови з представником оточення Путіна для підготовки ґрунту до майбутніх переговорів щодо припинення війни. Видання писало, що ЄС прагне не втратити вплив на мирний процес на тлі контактів президента США Дональда Трампа з Кремлем. Німеччина, Франція та Британія координують власні стратегії діалогу з Москвою, узгоджуючи дії з Києвом.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що можливі контакти ЄС із Путіним щодо завершення війни є виключно внутрішньою справою Євросоюзу. Він підкреслив, що Альянс не бере участі в цих дискусіях, проте уважно стежить за ситуацією та з повагою ставиться до пошуку європейськими країнами шляхів для дипломатичного врегулювання.

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