Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Росія розробила багаторівневу стратегію втручання у вибори в Молдові та перешкоджання курсу країни на вступ до Євросоюзу. План був остаточно сформований навесні та координується безпосередньо Кремлем. Його головна мета — знизити підтримку «Партії дії та солідарності» (PAS) президентки Майї Санду на голосуванні 28 вересня та зрештою домогтися її усунення від влади

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішні документи, які опинилися у розпорядженні видання.

Ключові методи втручання РФ у вибори в Молдові

Молдова перетворилася на арену протистояння між проросійськими та проєвропейськими силами. За інформацією з документів, Москва робить ставку на кілька напрямів:

вербування молдован за кордоном, зокрема в Росії, для голосування на дільницях у країнах ЄС;

залучення груп для організації протестів та дестабілізації ситуації;

масштабна кампанія дезінформації в соціальних мережах;

тиск на чиновників через компромат, щоб паралізувати виборчий процес.

Bloomberg зазначає, що наразі немає підтвердження активної реалізації цього плану.

Водночас двоє європейських урядовців заявили, що Кремль «майже напевно» спробує втілити більшість із цих кроків.

А молдовська поліція вже блокує дезінформаційні кампанії та розслідує випадки підкупу виборців. Лише минулого місяця влада подала запит на блокування 443 TikTok-каналів.

У Кремлі відмовилися від коментарів. Москва традиційно наполягає, що не втручається у вибори інших держав.

Загрози для Молдови

На кону — подальший курс Молдови: чи продовжить вона рухатися до євроінтеграції, закріпленої в конституції, чи ж повернеться у сферу впливу Москви, тоді як війна РФ проти України триває.

«Мета Кремля очевидна: захопити Молдову через вибори, використати нас проти України та перетворити на плацдарм для гібридних атак проти Європейського Союзу. Саме тому ці вибори надзвичайно важливі. Захищаючи їх, ми захищаємо не лише Молдову, а й регіональну безпеку та стабільність», — заявила 9 вересня Санду під час виступу перед депутатами Європарламенту.

Позиції ЄС та опозиції в Молдові

Євросоюз підтримує Кишинів у його прагненні приєднатися до ЄС. Партія PAS обіцяє офіційно розпочати процес вступу та забезпечити фінансування, вкрай необхідне країні. Але соцопитування показують: шанси на збереження парламентської більшості у PAS зменшуються, що може призвести до формування хиткої коаліції.

Опозицію очолюють кілька сил, серед них формально проєвропейський блок «Альтернатива» та проросійська група колишнього президента Ігоря Додона. Згідно з документами, Додон під час свого президентства просив спецслужби стежити за опонентами. У коментарі Bloomberg він заявив, що «завжди діяв законно і в інтересах Молдови».

У «відкритому листі» у соцмережах Додон написав: «Правлячий режим у Молдові активно використовує адміністративний ресурс не лише для досягнення своїх політичних цілей, а й для залякування основних конкурентів». Він також заявив, що «певні західні сили» втручаються у вибори, підтримуючи PAS і навіть погрожуючи обмежити фінансову допомогу у разі його поразки.

Сценарій Кремля щодо виборів у Молдові

Один із документів, який бачили журналіств, наголошує: стратегія Кремля полягає у створенні ілюзії конкурентних виборів, насправді ж вона спрямована на підрив підтримки Санду.

Особлива увага приділяється діаспорі, адже голоси молдован за кордоном були вирішальними на попередніх виборах. План передбачав оплату поїздок для емігрантів, щоб забезпечити їхню участь у голосуванні.

Велика частина стратегії стосується дезінформації — через Telegram, TikTok, Facebook, а також через кол-центри та традиційні ЗМІ. У повідомленнях румунською та російською Санду звинувачують у тому, що вона «маріонетка Заходу», яка веде країну до «бідності та війни».

Поліція заявила, що активно бореться з підкупом та поширенням фейків. Лише 16 вересня правоохоронці вилучили 5 млн леїв (302 тис. дол.) під час спецоперації проти відмивання коштів.

Крім того, документи свідчать: Росія планує вербувати молодих чоловіків зі спортивних клубів та кримінальних угруповань для провокацій і насильницьких акцій у день голосування та після нього. Йдеться про протести з вимогою відставки Санду, якщо PAS програє, або дискредитацію результатів у разі перемоги партії.

Подальші плани РФ щодо Молдови

Після виборів Москва має намір посилити підтримку опозиційних партій у Молдові, надаючи їм фінанси, поради чи організаційну допомогу. Однак європейські чиновники вважають, що стосунки між ними залишаться напруженими через взаємні підозри та боротьбу за прихильність Кремля.

Документи також підтверджують, що в період президентства Додона спецслужби відстежували сотні політичних діячів і бізнесменів, зокрема і проросійських. У листуванні з офіцером розвідки йому регулярно надходили дані про поїздки, зустрічі та події за участю різних осіб, навіть фотодокази.

У лютому 2020 року він просив інформацію про людину, яку, за його словами, «східні партнери» наполегливо рекомендували включити до Ради безпеки. А вже через два місяці вимагав оновлень щодо експорту зерна з Придністров’я, зауважуючи, що «йому пишуть росіяни».

У «відкритому листі» до Bloomberg Додон заперечив «безпідставні та неправдиві звинувачення щодо своєї діяльності».

До слова, напередодні український журналіст Віталій Портников пояснив, що Кремль фінансує проросійські сили в Молдові (зокрема, партії, пов’язані з Додоном і Шором), щоб вони отримали парламентську більшість. Євросоюз розглядає євроінтеграцію України та Молдови як єдиний пакет. Якщо проросійські політики в Молдові переможуть і ухвалять закони, що суперечать нормам ЄС, Брюссель заморозить переговори про вступ не тільки з Кишиневом, а й автоматично з Києвом.