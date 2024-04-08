Розміри штрафів за порушення мобілізації та військового обліку: що рекомендував Раді комітет

Йдеться про законопроєкт №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію у розмірі від 3400 до 59 тис. 500 грн.

Про це член правоохоронного комітету, нардеп Максим Бужанський повідомив у Мережі 8 квітня.

Комітет рекомендував Раді у законопроєкті №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію ухвалити такі норми:

за порушення правил військового обліку – штраф від 3400 до 5100 грн,

– штраф від 3400 до 5100 грн, за повторне порушення або в особливий період – штрафи від 17 тис. до 22 тис. 500 грн;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

штрафи від 5100 до 8500 грн для громадян,

штрафи від 17 тис. до 34 тис. для посадових та юридичних осіб.

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час:

штрафи від 17 тис. до 22тис. 500 грн для громадян.

штрафи від 34 тис. до 59 тис. 500 грн для посадових та юридичних осіб.

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"Адмінарешту на три доби не буде, жодних тюремних термінів, у тому числі й на 5 років, як я писав раніше, також не буде", – запевнив Бужанський.

Він додав, що комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому, "але це технічне рішення, правки та друге читання".

Нардеп також повідомив, що окремою нормою із законопроєкту №10379 виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які центр комплектування автоматично отримує з реєстрів.

"Інакше кажучи, повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та електронну адресу", – уточнив член правоохоронного комітету.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано урядовий законопроєкт №10379, який передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

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