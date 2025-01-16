Розміщення миротворців в Україні: Зеленський розповів, які країни готові допомогти

Президент зазначив, що чисельність та формат миротворчої місії залежатимуть від загальних гарантій безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість розміщення миротворчого контингенту на території України є однією з тем обговорення з ключовими міжнародними партнерами. Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки в умовах триваючої війни.

Під час пресконференції Зеленський зазначив, що наразі переговори тривають із Францією, Польщею, Великобританією та країнами Балтії. Важливу роль у цьому питанні можуть відіграти США, а конкретні дії будуть визначені після консультацій з їхньою новою адміністрацією.

"Сьогодні говорити про деякі деталі ще зарано. Обговорюємо з тими країнами, які або хочуть це робити, або спроможні це робити. Іноді "Good will" малувато",– сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що чисельність та формат миротворчої місії залежатимуть від загальних гарантій безпеки для України. Рішення про розміщення миротворців є частиною більш масштабного процесу забезпечення стабільності.

Деталі обговорення поки залишаються закритими, однак переговори проводяться з державами, які мають потенціал і бажання підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією. Документ містить відкриту й закриту частини.