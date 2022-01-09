Розміщення ракет та масштаби навчань у Європі: що на переговорах з Росією обговорюватимуть представники США

Розміщення ракет та масштаби навчань у Європі: що на переговорах з Росією обговорюватимуть представники США

Білий дім розраховує з'ясувати, чи серйозна Москва у тому, щоб покінчити із кризою в Україні шляхом дипломатії.

Представники США на переговорах із РФ планують запропонувати обговорити питання розміщення ракет та масштабу навчань у Європі.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі із цими планами.

"Переговорники від США планують з'явитися на переговорах з російськими партнерами в понеділок із пропозиціями щодо обговорення розміщення ракет і масштабів військових навчань у Європі", — пише ЗМІ.

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За даними видання, Білий дім розраховує з'ясувати, чи серйозна Москва у тому, щоб покінчити з кризою в Україні шляхом дипломатії, чи висуне нездійсненні вимоги як тактика затягування.

"Наш намір полягає в тому, щоб мати з російськими за столом переговорів відкритий, щирий та серйозний діалог з безпеки в Європі. Ми хочемо бути інклюзивними, ми не хочемо перестрибувати через чиїсь голови. Ми хочемо, щоб вони змогли викласти за столом переговорів усі свої занепокоєння. Але ми залишаємо за собою право висловити і всі наші занепокоєння", — сказав представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна може отримати додатковий пакет військової допомоги від США.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії зазначав, що НАТО зіткнеться із "тяжкими наслідками" у разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, підкресливши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна — ніхто інший".

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