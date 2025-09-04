Розміщення іноземних військ в Україні: Захарова озвучила позицію Кремля

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

Кремль виключає будь-які дискусії щодо розміщення іноземних військ в Україні.

Про це заявила речник російського МЗС Марія Захарова, повідомляє прокремлівське ТАСС та інші росЗМІ.

Зокрема, на полях Східного економічного форуму (ВЕФ) Захарова виступила з брифінгом. Як завжди, вона не обійшлася без теми України, прокоментувавши пресі плани ЄС щодо можливого відправлення військ у рамках забезпечення гарантій безпеки.

«Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу — ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції», — сказала Захарова.

Також за словами речниці МЗС РФ, запитувані Україною гарантії безпеки для себе стануть нібито «гарантіями небезпеки» для європейського континенту.

Крім того, Захарова прокоментувала схвалення Вашингтоном можливої угоди з продажу Україні ракет та іншого озброєння. Вона стверджує, що таке рішення нібито йде на противагу зі словами Білого дому про врегулювання ситуації між РФ та Україною.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». Очільник Білого дому наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

За словами президента України Володимира Зеленського, гарантії безпеки, робота над якими триває, мають бути такими, як п’ята стаття Договору НАТО. Глава держави також акцентував, що питання гарантій безпеки — це й питання фінансування ЗСУ.