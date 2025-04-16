Розміщення миротворців в Україні: генсек НАТО закликав не повторювати помилок Мінських домовленостей

генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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У НАТО не хочуть повторювати негативний досвід мінських угод та розробляють нові формати захисту України від російських агресорів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання розміщення миротворців в Україні Рютте заявив, що у цьому контексті необхідно враховувати критерії, які дозволять припинити вогонь та укласти мирну угоду.

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Він підкреслив, що саме це впливатиме на характер гарантій безпеки для України, зокрема він згадав про провал Мінських домовленостей.

«Те, що сталося у 2014 році з Мінськом, не було стійким, тривалим і довговічним… Ніхто не хоче повторення цього, тому ми повинні переконатися, що угода між Росією та Україною буде довготривалою», — сказав Рютте.

Раніше Марк Рютте заявляв, що Україна стане членом НАТО, проте це не буде частиною мирної угоди.

Ми раніше інформували, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує вступ України в НАТО та Євросоюз, але з однією умовою.