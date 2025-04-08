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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Розміщення миротворців в Україні: під час зустрічі "коаліції охочих" сторони обговорять деталі

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна вже цьогоріч виділить Україні 1 мільярд євро, а також по 1 мільйону в наступні роки.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у Києві / © president.gov.ua

Під час зустрічі «коаліції охочих», яка відбудеться в четвер, 10 квітня, сторони обговорюватимуть розміщення військового контингенту в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, повідомляють Новини.LIVE.

Також президент анонсував нову зустріч у форматі «Рамштайн». На порядку денному — системи Patriot і ППО.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна вже цьогоріч виділить Україні 1 мільярд євро, а також по 1 мільйону в наступні роки.

Також Брюссель готовий передати на запчастини два винищувачі F-16, ще два літаки — наступного року.

Крім цього, Бельгія може взяти участь у розміщенні військового контингенту в Україні, якщо таке рішення буде ухвалено, та долучиться до інвестування в український ВПК.

Нагадаємо, що Франція і Британія представили план розміщення миротворців в Україні.

Раніше на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив, що мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова. Президент уточнив, що вона непублічна.

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