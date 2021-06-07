Розмова Байдена і Зеленського: в ОП розкрили деталі перемовин

Особливу увагу співрозмовники звернули на тему "Північного потоку-2".

В Офісі президента повідомили, про що йшлося під час розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Про це розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

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Президент США Джо Байден запевнив, що США повністю підтримують суверенітет на територіальну цілісність нашої країни.

Підтримка євроатлантичної інтеграції

Очільник Білого дому наголосив на підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ). Він запевнив, що позиція Києва обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, у тому числі і на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня без України.

Реформи

Байден звернув увагу на важливість боротьби з корупцією і продовження реформ.

Зеленський розповів про кроки у щодо зменшення впливу олігархів на життя країни. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку.

Двостороння співпраця

Лідери країн обговорили взаємодію України та США напередодні самітів "Групи семи" та НАТО а також запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом РФ Володимиром Путіним.

Американський президент підтримав створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Війна на Донбасі

Володимир Зеленський розповів американському колезі про ситуацію на Донбасі, стягування військ РФ до українського кордону. За його словами, на окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння.

"Так зване відведення російських військ є лише імітацією", — зазначив Зеленський.

"Північний потік-2"

Особливу увагу співрозмовники звернули на тему "Північного потоку-2". Президент Україну акцентував, що "Північний потік -2" – це не економічний проєкт.

За словами Зеленського, російський газопровід створює серйозну загрозу та є безпековим викликом.

Байден наголосив, що Україна має гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів.

На завершення Зеленський подякував за рішення Вашингтона надати Україні 900 тис. доз вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Очільник Білого дому повідомив, про що говоритиме на зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві. Байден запросив президента України до Білого дому.

Згодом Зеленський розповів, коли саме летить на зустріч до свого американського колеги.

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