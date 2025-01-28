Розмова Байдена з Путіним 2021 року: нардепка впевнена, що у РФ був компромат на лідера США

Нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька натякнула, що експрезидент США Джо Байден під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві 2021 року міг укласти з РФ якісь негласні домовленості, невигідні України.

Про це нардепка написала у Facebook.

"Мені дуже цікаво, про що говорили Байден з Путіним у Женеві в червні 21 року. Чотири години за закритими дверима. Я задавалася цим питанням, починаючи саме з тієї зустрічі. Потім, коли сталося повномасштабне вторгнення Росії. Ще декілька разів за ці 3 роки, особливо тоді, коли Байден забороняв... бити по Росії, потім по відступаючих російських військах, потім по їхніх НПЗ, потім вглиб Рашки по військових об'єктах..." – пише нардепка.

Богуцька стверджує, що вся допомога США з'являлася в Україні "або з величезним запізненням, або дуже застаріла, або абсолютно не в тій кількості, про яку було заявлено".

"Пам'ятаю гучні заяви Байдена про погрози російському президенту: "Якщо тільки російський чобіт перетне кордон України...", "Якщо хоч одна ракета впаде на території України...", Якщо тільки Путін захопить хоч клаптик української землі". Натомість 24.02.22 чи то сам, чи то через Гаріс, чи то взагалі через посла запропонував Зеленському літак для евакуації кудись", – розмірковує Богуцька.

Нардепка зауважує, що інавгурація Байдена відбулася 20 січня 2021 року. А вже в лютому 2021 року Путін почав готуватися до вторгнення. Наприкінці березня біля кордонів України була сконцентрована величезна кількість російських військ і бронетехніки під виглядом навчань. Сам наступ спочатку нібито мав відбутися 1 квітня 2021 року.

"Пам'ятаєте, в одному з останніх інтерв'ю Путін поскаржився, мовляв, треба було починати раніше. Впевнена, що він мав на увазі саме цю дату. Він вважає, що йому не вистачило трохи більше пів року, щоб дотиснути Україну. Або вважає, що тоді вдалося б скинути Зеленського та обійтися малою кров'ю. Байден дзвінком Путіну відтермінував наступ. І це все", – пише нардепка.

Богуцька припускає, що Путін мав якийсь компромат на Байдена або членів його родини.

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"Я впевнена, що серед якихось посилань... були й компромати на самого Джозефа Обамовича або членів його родини, про що Байден наприкінці своєї каденції завчасно потурбувався і попередньо (на всяк випадок) їх помилував. Після того, як пан Байден знехтував своєю ж обіцянкою про те, що не буде впливати на долю свого сина, я впевнилася в тому, що саме компромат, а не щось інше, на кшталт страху ядерної війни, лякає його більш усього. Ганьба, імпічмент тощо", – зазначає депутатка.

Крім того, Богуцька дещо цинічно заявила, що якщо Україна не отримає від стратегічного партнера "ядерної парасольки" або захисту НАТО, "то краще жахливий кінець, ніж жах без кінця". Цікаво, чи усвідомлює нардепка до кінця, на що прирікає цей "жахливий кінець" мільйони її співвітчизників.

Раніше президент Зеленський обурився, чому досі невідомо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії 2021 року.

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