Розмова Байдена з Путіним запланована на 22:30: деталі

У Кремлі пояснили, навіщо потрібні переговори перед запланованими на 10 січня консультаціями Москви та Вашингтона.
Телефонна розмова між президентами США та Росії Джо Байденом та Володимиром Путіним розпочнеться сьогодні, 30 грудня, о 23:30 за московським часом (22:30 за Києвом).
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".
"Це буде продовження обговорення, яке було розпочато по ВКЗ (відеоконференц-зв'язку 7 грудня — Ред.), і плюс до цього — обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які 10, 11, 12 (січня) відбуватимуться", — повідомив Пєсков.
Спікер Путіна пояснив, у чому необхідність переговорів президентів перед запланованими на 10 січня консультаціями Москви та Вашингтона щодо гарантій безпеки: "Бо це дуже складна субстанція, ті питання, які на порядку денному".
За словами Пєскова, переговори ведуться єдиною метою — "досягти компромісу з урахуванням принципових позицій один одного".
Також він розповів, чому для розмови обрали такий час.
"Час цілком нормальний з урахуванням різниці, тому тут немає жодних проблем. Ви знаєте, що пізніший час для російського президента ніколи не було проблемою, тим більше що найчастіше в цей час президент РФ ще активно працює", — сказав прессекретар президента РФ.
Раніше у Кремлі заявили, що саме російська сторона ініціювала переговори Джо Байдена та Володимира Путіна.
Також повідомлялося, що ЄС хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо України.
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