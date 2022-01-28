Розмова Байдена та Зеленського й анонс Радбезу ООН щодо України: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відповісти у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Читати далі –>
- США скликаюсь відкрите засідання Ради Безпеки ООН для обговорення загрозливої поведінки Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі. Читати далі –>
- США збільшуватимуть військову допомогу Україні через російську агресію, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Читати далі –>
- Європейський Союз закликав Росію до діалогу без ультиматумів та рішуче відкидає поняття "сфери впливу", яке намагається просувати Москва. Читати далі –>