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Розмова Байдена та Зеленського й анонс Радбезу ООН щодо України: п'ять новин, які ви могли проспати

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Розмова Байдена та Зеленського й анонс Радбезу ООН щодо України: п'ять новин, які ви могли проспати

Twitter/Володимир Зеленський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відповісти у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Читати далі –>
  • США скликаюсь відкрите засідання Ради Безпеки ООН для обговорення загрозливої поведінки Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі. Читати далі –>
  • США збільшуватимуть військову допомогу Україні через російську агресію, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Читати далі –>
  • Європейський Союз закликав Росію до діалогу без ультиматумів та рішуче відкидає поняття "сфери впливу", яке намагається просувати Москва. Читати далі –>

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