«Розмова була непроста»: Кушнер і Зеленський розкрили, що відбувається з мирними переговорами

Джаред Кушнер та Стів Віткофф / © Associated Press

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США розпочали підготовку наступної багатосторонньої зустрічі щодо завершення війни в Україні. Американські представники провели консультації з Росією, Україною та європейськими партнерами. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч у Берліні.

Про це заявили представник президента США Джаред Кушнер та президент України Володимир Зеленський.

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За словами Кушнера, вранці американська сторона провела розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої обговорили досягнутий прогрес і подальші кроки в мирному процесі.

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Також відбулися консультації з українською делегацією, радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, представниками ЄС і НАТО.

Однією з тем стало відновлення прямого діалогу між Європою та Росією, якого, за словами Кушнера, фактично не було останні чотири роки.

«Ми також розпочали підготовку порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі, яку плануємо організувати найближчим часом», — повідомив він.

Кушнер наголосив, що США разом із партнерами працюють над трьома напрямами: гарантіями безпеки для України, шляхом до її членства в ЄС та планом повоєнного економічного відновлення.

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Водночас він визнав, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності.

«Залишаються серйозні виклики, а досягнення остаточної угоди вимагатиме прийняття непростих рішень», — зазначив Кушнер, наголосивши, що мирна угода потребуватиме згоди України та Росії.

Зеленський повідомив про домовленість щодо зустрічі в Берліні

Президент України підтвердив проведення переговорів за участю української, американської та європейської команд.

За його словами, Стів Віткофф і Джаред Кушнер долучилися онлайн. Європу вперше в такій розмові представляли в повному складі учасники, які мають вести переговори з росіянами: Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща, представники Єврокомісії, Євроради та НАТО.

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«Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі», — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україні потрібні достойне завершення війни та гарантована безпека.

Кремль заперечив домовленість про участь Європи в мирних переговорах

Водночас у Кремлі заявили, що Росія не погоджувала участь європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України. Це суперечить заявам американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після їхньої зустрічі з Путіним у Москві.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, наразі обговорюють продовження переговорів України, США та Росії у тристоронньому форматі, який відновили минулого тижня в Абу-Дабі після дев'ятимісячної перерви.

«Дату ще не погоджено, а про розширення формату говорить дехто, але з нами це ще не погоджено», — заявив Ушаков.

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