Розмова Ердогана з Зеленським і Путіним: стало відомо, про що говорили лідери

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїй офіційній заяві розповів про деталі переговорів із лідерами України та Росії, які відбулися напередодні.

Про це розповідає Hurriyet.

За словами турецького президента, протягом одного дня він поспілкувався одразу з кількома ключовими фігурами — Еммануелем Макроном, Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. У центрі розмов — тема можливого припинення війни між Росією та Україною.

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“Ми обговорили з Путіним багато важливих питань, включно з припиненням конфлікту. Ми також щойно спілкувалися із президентом України паном Зеленським”, — заявив Ердоган.

Окремо він згадав і про нещодавні переговори з президентом США Дональдом Трампом, наголосивши, що Туреччина підтримує його прагнення вирішити конфлікт дипломатичним шляхом:

“Ми підтримуємо прагнення мого дорогого друга Трампа вирішувати гострі конфлікти за допомогою діалогу. Туреччина залишається країною, до посередництва якої дослухаються в усьому світі”.

Ердоган також нагадав, що у березні 2022 року переговори у Стамбулі вже були близькі до успіху, однак були зірвані втручанням з боку “польових командирів”. Цього разу, на переконання турецького лідера, шанс на досягнення миру ще зберігається.

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“Росія, Україна та Америка вже погодилися провести переговори. Ми підтвердили свою готовність прийняти їх у Туреччині як країна, яка заслужила довіру всіх сторін”, — резюмував він.

Напередоді стало відомо, що Трамп звернувся до президента Туреччини Ердогана з пропозицією стати посередником у переговорах щодо закінчення війни в Україні. Аналітики вважають, що це вказує на одне — Трамп не в силах виконати свої обіцянки, тому шукає підтримку.