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Розмова Клінтона та Зеленського й обстріли Харкова та Нікополя: головні новини ночі 9 серпня

Дата публікації
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Розмова Клінтона та Зеленського й обстріли Харкова та Нікополя: головні новини ночі 9 серпня

Фото: Сайт президента України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 9 серпня: 

  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із 42-м Президентом Сполучених Штатів Америки Біллом Клінтоном. Читати далі –>
  • Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові. Очевидці повідомляють, що вибухи - дуже сильні. Читати далі –>
  • Ворог обстріляв Нікополь. Нікополь - двічі по повній касеті РСЗВ. Попередньо без жертв. Читати далі –>
  • Ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною та напруженою. Читати далі –>
  • Новий застосунок «НУМО розвивальні ігри» містить ігри, малюнки, завдання та цікаві історії для дітей 3–6 років. Читати далі –>

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1538
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