Розмова Клінтона та Зеленського й обстріли Харкова та Нікополя: головні новини ночі 9 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 9 серпня:
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із 42-м Президентом Сполучених Штатів Америки Біллом Клінтоном. Читати далі –>
- Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові. Очевидці повідомляють, що вибухи - дуже сильні. Читати далі –>
- Ворог обстріляв Нікополь. Нікополь - двічі по повній касеті РСЗВ. Попередньо без жертв. Читати далі –>
- Ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною та напруженою. Читати далі –>
- Новий застосунок «НУМО розвивальні ігри» містить ігри, малюнки, завдання та цікаві історії для дітей 3–6 років. Читати далі –>
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