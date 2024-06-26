Розмова Ллойда з Бєлоусовим та вибухи в Україні: головні новини ночі 26 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Очільник Пентагону вперше за рік поспілкувався з російським міністром оборони Читати далі –>
- У Пентагоні порадили слідкувати за можливим виряджання військ КНДР для участі у війні з Україною Читати далі –>
- У Держдепі США прокоментували розблокування Україною чорноморських портів Читати далі –>
- Безпілотник атакував будівлю з російськими військовими на Бєлгородщині: вона повністю згоріла Читати далі –>
- У Миколаївській та Одеській областях пролунали вибухи Читати далі –>
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