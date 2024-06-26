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Розмова Ллойда з Бєлоусовим та вибухи в Україні: головні новини ночі 26 червня 2024 року

Розмова Ллойда з Бєлоусовим та вибухи в Україні: головні новини ночі 26 червня 2024 року

Вночі в Україні лунали вибухи / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Очільник Пентагону вперше за рік поспілкувався з російським міністром оборони Читати далі –>
  • У Пентагоні порадили слідкувати за можливим виряджання військ КНДР для участі у війні з Україною Читати далі –>
  • У Держдепі США прокоментували розблокування Україною чорноморських портів Читати далі –>
  • Безпілотник атакував будівлю з російськими військовими на Бєлгородщині: вона повністю згоріла Читати далі –>
  • У Миколаївській та Одеській областях пролунали вибухи Читати далі –>

США визнають Росію спонсоркою тероризму?! Сенат відреагував на візит Путіна до КНДР

США визнають Росію спонсоркою тероризму?! Сенат відреагував на візит Путіна до КНДР

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