"Розмова не була приємною": Шольц розкрив деталі телефонного дзвінка Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що під час телефонної розмови закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва з боку Заходу.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZDF.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – наголосив канцлер.

Він додав, що говорив з Путіним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цей раз не став виключенням.

Також канцлер відповів на звинувачення в тому, що намагається провести виборчу кампанію ціною допомоги Україні.

"У Європі йде війна. Це питання, яке викликає велике занепокоєння у громадян цієї країни, в тому числі і у мене… І майже не було помічено, що Німеччина вже давно стала найбільшим прихильником України під моїм керівництвом (після США — ред.)", – підсумував Шольц.

Проте він підкреслив, що не погоджується надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, адже громадяни його країни вважають, що це "небезпечна зброя", яка може бути використана для атак на цілі всередині Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки серйозно сприймають погрози Російської Федерації щодо "потенційного ураження" їхньої нової бази протиракетної оборони в польському місті Редзіково.

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