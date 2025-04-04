Потенційна розмова Путіна і Трампа: Коваленко вказав на обурливий нюанс

Володимир Путін, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Путін зараз робить все, щоб саме Президент США йому телефонував, затягуючи війну і відмовляючись від припинення вогню. Він може радіти публікаціям деяких західних ЗМІ.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Хоча насправді телефонувати і просити має саме Путін. Сила США — безумовна, вважаю, що Росія за таке нахабство мала б заплатити”, — висловився Коваленко.

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Нагадаємо, речник Путіна заявив, що перемовини зі США тривають, але дата розмови з Трампом — вигадка.