- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 264
- Час на прочитання
- 1 хв
Потенційна розмова Путіна і Трампа: Коваленко вказав на обурливий нюанс
РФ має заплатити за своє нахабство.
Путін зараз робить все, щоб саме Президент США йому телефонував, затягуючи війну і відмовляючись від припинення вогню. Він може радіти публікаціям деяких західних ЗМІ.
Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“Хоча насправді телефонувати і просити має саме Путін. Сила США — безумовна, вважаю, що Росія за таке нахабство мала б заплатити”, — висловився Коваленко.
Нагадаємо, речник Путіна заявив, що перемовини зі США тривають, але дата розмови з Трампом — вигадка.