Розмова Путіна та Байдена визначить, чи залишиться Україна незалежною — NYT

Розмова Путіна та Байдена визначить, чи залишиться Україна незалежною — NYT

В Адміністрації Байдена вважають, що Путін хоче відновити СРСР хоча б частково через сприятливі умови на міжнародній арені.

Розмова президента США Джо Байдена і очільника РФ Володимира Путіна, яка розпочалася сьогодні, 7 грудня, визначить, чи зможе Україна залишатися повністю незалежною державою.

Про це інформує New York Times.

У виданні очікують, що Байден попередить очільника країни-агресорки про можливість відключення Росії від міжнародної фінансової системи SWIFT та про прямі санкції проти найближчих соратників Путіна, чиновників адміністрації.

Втім, помічники очільника Білого дому, які побажали залишитися анонімними, у розмові з журналістами висловили сумнів, що дипломатія зможе змусити Путіна відмовитися від його основної мети – дестабілізації України.

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"Хоча переміщення військ легко видно на супутникових знімках, Росія вже використовує звичну кампанію дезінформації, кібератак і військового залякування, аби повалити керівництво країни", — звертає увагу NYT.

Джерела видання в Адміністрації Байдена вважають, що Путін вважає очільника Білого дому неуважним, зосередженим на пандемії COVID-19 у США та напружених відносинах з Китаєм на міжнародній арені. Вони побоюються, що Кремль побачив свій шанс відновити хоча б частково Радянський Союз у момент, коли в Німеччині змінюється канцлер, а на Францію чекають вибори.

Представники адміністрації заявили, що на порядку денному відеозустрічі будуть наступні питання:

кібератаки РФ;

розмови про "стратегічну стабільність", зокрема кроки РФ та США щодо ядерної зброї та космосу;

спроби повернути Іран до ядерної угоди 2015 року.

Але саме питання України буде головним.

Нагадаємо, що Байден та Путін розпочали переговори у форматі відеорозмови.

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